برلمانيون بلغار يثمنون دور مصر المحورى فى تحقيق الاستقرار والأمن

جدة - نرمين السيد - التقى السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومعه السفير خالد عمارة سفير مصر فى صوفيا، ليوبين كانشيف نائب وزير السياحة البلغارى، وفريق العمل المعنى بالتعاون مع مصر بوزارة السياحة.





وعقد السفير، وفقا لبيان صحفى، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان البلغارى فى مقدمتها رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والسياحة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، وكذا رئيسة مجموعة الصداقة المصرية - البلغارية.

فيما يتعلق بالتعاون فى المجال السياحى، تطرقت المُباحثات إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلديّن فى عام 2019 خاصةً فيما يخص الترويج للسياحة الوافدة فى الدولتيّن، وتبادل الخبرات لإعادة إطلاق قطاع السياحة فى ظل استمرار تحديات جائحة "كورونا"، وتم الاتفاق على انعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن مذكرة التفاهم فى أسرع وقت لوضع برنامج عمل فى الفترة القادمة بما يسهم فى تشجيع السياحة الوافدة للبلاد.

وذكر المسؤول البلغارى أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة البلغارية تتطلع لإتمام زيارتها العام القادم لمصر لتفعيل التعاون فى هذا القطاع الحيوى، كما تم التأكيد خلال الاجتماعات مع رؤساء اللجان البرلمانية على توافر الإرادة السياسية لدى قيادتى البلديّن لدفع التعاون وتعظيمه فى جميع المجالات، وأهمية تبادل وجهات النظر بشكل دورى لاستثمار جميع الفرص المتاحة لدفع العلاقات لآفاق أرحب.

وجرى التأكيد كذلك خلال المُباحثات على حرص مصر على مزيد من تعزيز التجارة والاستثمارات المُتبادلة، والنظر فى التعاون الثلاثى فى إفريقيا، حيث أشار البرلمانيون البلغار إلى تضاعف حجم التجارة البينية بين مصر وبلغاريا عشرة أضعاف خلال العقد الأخير، وأنه هناك فرصة كبيرة للمزيد من التوسع التجارى.

هذا، ومثلت المُباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا والبلقان، حيث ثمن البرلمانيون البلغار دور مصر المحورى فى تحقيق الاستقرار والأمن فى الأقاليم الجنوبية للاتحاد الأوروبى، وأكدوا حرص بلغاريا الدائم على التمسك بقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.