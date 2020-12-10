الرئيس السيسى يقرر تعيين قضاة بمحاكم الاستئناف

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا برقم 670 لسنة 2020، بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف.



جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا برقم 670 لسنة 2020، بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف.



ونص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، المنشور بالجريدة الرسمية، على أسماء القضاء الذين تم تعيينهم.

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