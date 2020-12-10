بيئة تنافسية عادلة.. الجامعات تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية

جدة - نرمين السيد - تفتح الجامعات الحكومية، اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، موفرة كل الاستعدادت لماراثون الانتخابات الطلابية، بتشكيل لجان عليا للإشراف على الانتخابات.





كما تحرص الجامعات على توفير المواد اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد وأماكن وقاعات إجراءات الانتخابات وذلك فى ضوء قرار وزارة التعليم العالى بالبدء فى أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دعوة إلى جميع الطلاب فى الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة فى انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد فى تصريحات أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

ووفق بيان، قال الخشت، إن الجامعة تستعد كعادتها لإجراء تجربة ديمقراطية على أعلى مستوى من احترام النظام وقواعد التنافس، لتكون نموذجا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية فى العملية الانتخابية بفاعلية.