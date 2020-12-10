قرار جمهورى بإحالة وكيل مجلس الدولة إلى المعاش

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعد، وكيل مجلس الدولة، إلى المعاش.



جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعد، وكيل مجلس الدولة، إلى المعاش.



ونص على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى المنشور بالجريدة الرسمية، على إلزام وزير العدل بالتنفيذ.

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