جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بفصل عمر حسن على حسن حماد معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بفصل عمر حسن على حسن حماد معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله.



ونص القرار الجمهورى المنشور برقم 674 لسنة 2020 فى الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على فصل معاون النيابة العامة "بغير الطريق التأديبى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل معاون بالنيابة العامة من عمله بقرار جمهورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.