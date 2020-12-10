صور.. السكك الحديدية تكرم خفير مزلقان كلابشة لإخلاصه وتتكفل بعلاجه

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، محمد ياسين أحمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لإخلاصه وتفانيه فى عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى خلال قيامه بواجبات عمله.





ووفقا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، أصدر أشرف رسلان تعليماته بعلاج خفير المزلقان بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته.

يذكر أنه بتاريخ 28 نوفمبر الماضى، أصيب المذكور خلال تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة. وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدى المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.

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