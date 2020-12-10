رفع 92 طنا من القمامة بحوش عيسى فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء وحيد الحضرى حملة لإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة، ومتابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات.





ووفقا لبيان محافظة البحيرة اليوم الخميس، أسفرت الحملة عن رفع 92 طنا من تراكمات القمامة بمركز التجميع ونقلهم إلى مقلب الطرانة بحوش عيسى الصناديق، ومتابعة إصلاح كسر ماسورة مياة خط عمومي طريق الربدان / عزبة العرب بالتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بشبراخيت، والمرور على المستشفى المركزى بشبراخيت إذ وجد انتظام فى العمل مع تواجد جميع أفراد النوباتجية من أطباء وتمريض، والمرور أيضا على محطة رافع صرف المستشفى وتبين تواجد النوباتجية وانتظام العمل والمحطة تعمل بكامل طاقتها . كما تم متابعة أعمال المعديات للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كل مقومات الأمن والسلامة بها.

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