رئيس هيئة السكة الحديد يستقبل خفير مزلقان كلابشة بأسوان لتكريمه

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، السيد محمد ياسين احمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لاخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله.
كما أصدر رئيس الهيئة تعليماته بعلاج السيد خفير المزلقان بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته.
يذكر أنه بتاريخ ٢٨ نوفمبر المنصرم، أصيب المذكور أثناء تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة.
وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.
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