مصر وبلغاريا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام...

التقى السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يوم ٩ ديسمبر الجاري، ومعه السفير خالد عمارة سفير مصر في صوفيا، السيد ليوبين كانشيف نائب وزير السياحة البلغاري، وفريق العمل المعني بالتعاون مع مصر بوزارة السياحة. كما عقد سلسلة من الإجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان البلغاري في مقدمتها رئيس لجنة السياسات الإقتصادية والسياحة، ورئيس لجنة الشئون الخارجية، وكذا رئيسة مجموعة الصداقة المصرية-البلغارية.

فيما يتعلق بالتعاون في المجال السياحي، تطرقت المُباحثات إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلديّن في عام ٢٠١٩، خاصةً فيما يخص الترويج للسياحة الوافدة في الدولتيّن، وتبادل الخبرات لإعادة إطلاق قطاع السياحة في ظل إستمرار تحديات جائحة "كورونا". وتم الإتفاق على إنعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن مذكرة التفاهم في أسرع وقت لوضع برنامج عمل في الفترة القادمة بما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة للبلاد. وقد ذكر المسئول البلغاري أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياحة البلغارية تتطلع لإتمام زيارتها العام القادم لمصر لتفعيل التعاون في هذا القطاع الحيوي.

كما تم التأكيد خلال الإجتماعات مع رؤساء اللجان البرلمانية على توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلديّن لدفع التعاون وتعظيمه في كافة المجالات، وأهمية تبادل وجهات النظر بشكل دوري لإستثمار جميع الفرص المتاحة لدفع العلاقات لآفاق أرحب. وتم التأكيد كذلك خلال المُباحثات على حرص مصر على مزيد من تعزيز التجارة والإستثمارات المُتبادلة، والنظر في التعاون الثلاثي في أفريقيا، حيث أشار البرلمانيون البلغار إلى تضاعف حجم التجارة البينية بين مصر وبلغاريا عشرة أضعاف خلال العقد الأخير، وأنه هناك فرصة كبيرة للمزيد من التوسع التجاري.

هذا، ومثلت المُباحثات فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان، حيث ثمن البرلمانيون البلغار دور مصر المحوري في تحقيق الإستقرار والأمن في الأقاليم الجنوبية للإتحاد الأوروبي، وأكدوا حرص بلغاريا الدائم على التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وإحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.