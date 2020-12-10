وزيرة الهجرة تنعى أول قس مصري أرثوذكسي في كندا وأمريكا الشمالية

تنعى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القمص مرقس مرقس عبد المسيح كاهن كنيسة القديس مارمرقس تورنتو، وأول قس مصري ارثوذكسي في كندا وأمريكا الشمالية. حيث تنيح بعد أكثر من نصف قرن من الخدمة الكهنوتية،، ويعد أكبر كهنة تورنتو - كندا، وهو أول كاهن رسم بيد القديس البابا كيرلس السادس لتورنتو، وله دور عظيم في دعم ومساعدة وربط ابناء المصريين بالخارج بوطنهم.

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