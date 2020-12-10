قرار جمهورى بفصل معاون بالنيابة العامة من عمله

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 674 لسنة 2020 بفصل عمر حسن على حسن حماد معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبيى. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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