قرار جمهورى بشأن تاريخ أقدمية نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى ذات الدرجة إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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