شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أضاءت منطقة آثار الإسكندرية مساء أمس التاسع من ديسمبر قلعة قايتباي بشعارات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقال محمد متولي مدير عام مناطق آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي تزينت بشعار "متحدون على مكافحة الفساد" في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في تحية وتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية، احتفالًا بها في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بمكافحة الفساد.

وجاءت الإضاءات متنوعة تحمل عدة شعارات وعبارات "متحدون ضد الفساد" باللغتين العربية والإنجليزية، احتفالًا باليوم الدولي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003، باتفاقية لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

وحصن قايتباي يقع في نهاية جزيرة فاروس أقصى غرب الإسكندرية، وأقيمت مكان منارة الإسكندرية القديمة التي تهدمت سنة 702 هـ إثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وبدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذا الحصن عام 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.

وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية والتي هددت المنطقة العربية بأسرها واهتم السلطان المملوكي قانصوه الغوري بالحصن مما زاد من أهميته وشحنه بالسلاح والجنود والعتاد.