صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير مساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بمساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى والتى تضم أكثر من 700 شقة سكنية بالمنطقة، إذ تم الانتهاء من تغيير خطوط الصرف لمسافة 350 متر بأقطار 8 بوصة، وهى ضعف الأقطار السابقة المتهالكة.





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