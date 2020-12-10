هاجر علم الدين نائبا لمدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتورة هاجر علم الدين بسطويسى الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة نائبًا لمدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا لمدة عام إلى جانب عملها الأصلى.





ووفقا لبيان جامعة طنطا اليوم الخميس، حصلت الدكتورة هاجر علم الدين على بكالوريوس هندسة القوى المكانيكية، من جامعة طنطا عام 2005م بامتياز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة عام 2006م، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة هوزانج الصينية للعلوم والتكنولوجيا عام 2009م، ودرجة الدكتوراه بذات الجامعة عام 2012م، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2018م.

كما شغلت منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 2018، ومديرًا لوحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة منذ عام 2019 وحتى تاريخه، ومديرًا لمعمل ابحاث الوقود والوقود البديل بكلية الهندسة جامعة طنطا منذ 2016 وحتى تاريخه، كما شاركت فى عدد من المشروعات البحثية الممولة من عدد من الجهات البحثية محليًا ودوليًا ومن وزارة التعليم العالى، ولها عديد من الأبحاث المنشورة دوليًا فى مجلات دوريات علمية مصنفة فى مجالات الطاقة والوقود البديل ومحاكاة النظم الحرارية، فضلًا عن العديد من المراجع فى عدد من المجلات والدوريات المحلية والعالمية.

وحصلت هاجر علم الدين على تكريم من الحكومة الصينية عام 2008 كأحد أفضل طلاب الماجستير الأجانب على مستوى مقاطعة هوبى الصينية، وفى عام 2009 حصلت على منحة من منح أفضل الطلاب المتميزين لدراسة درجة الدكتوراة من الحكومة الصينية.