ووفقا لبيان جامعة طنطا اليوم الخميس، حصلت الدكتورة هاجر علم الدين على بكالوريوس هندسة القوى المكانيكية، من جامعة طنطا عام 2005م بامتياز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة عام 2006م، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة هوزانج الصينية للعلوم والتكنولوجيا عام 2009م، ودرجة الدكتوراه بذات الجامعة عام 2012م، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2018م.
كما شغلت منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 2018، ومديرًا لوحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة منذ عام 2019 وحتى تاريخه، ومديرًا لمعمل ابحاث الوقود والوقود البديل بكلية الهندسة جامعة طنطا منذ 2016 وحتى تاريخه، كما شاركت فى عدد من المشروعات البحثية الممولة من عدد من الجهات البحثية محليًا ودوليًا ومن وزارة التعليم العالى، ولها عديد من الأبحاث المنشورة دوليًا فى مجلات دوريات علمية مصنفة فى مجالات الطاقة والوقود البديل ومحاكاة النظم الحرارية، فضلًا عن العديد من المراجع فى عدد من المجلات والدوريات المحلية والعالمية.
وحصلت هاجر علم الدين على تكريم من الحكومة الصينية عام 2008 كأحد أفضل طلاب الماجستير الأجانب على مستوى مقاطعة هوبى الصينية، وفى عام 2009 حصلت على منحة من منح أفضل الطلاب المتميزين لدراسة درجة الدكتوراة من الحكومة الصينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاجر علم الدين نائبا لمدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.