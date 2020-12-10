محافظ الفيوم يوجه بتكثيف حملات ضبط الأسعار والأسواق وعدم احتكار السلع

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جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ومدير هيئة سلامة الغذاء، ومدير جهاز حماية المستهلك، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة باللقاء، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية العامة والخطط المستقبلية، خصوصا فى مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الفترة المقبلة.
ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية، بضرورة التنبيه على جميع المحال العامة والأنشطة التجارية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى، مع متابعة أعمال التعقيم والتطهير واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات حرصا على سلامة الجميع.
كما وجه محافظ الفيوم بتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع التموينية بجميع المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وإدارة التفتيش على الصيدليات، لضبط المخالفين والمتلاعبين فى السلع ومواد التطهير والتعقيم، ومراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار، ومنع محاولات احتكار السلع.
وفى هذا الصدد، استعرضت الدكتوره ميرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة، الحملات التى تمت خلال الفترة الماضية للتفتيش على الصيدليات، موضحة أن الحملات نجحت فى غلق 15 صيدلية خلال الأسبوعين الماضيين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين، كما يجرى تكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية والمستقبلى.
وفى سياق متصل، استعرض الدكتور خالد سليم المشرف على فرع سلامة الغذاء، أعمال الفرع والتى تشمل الرقابة والتفتيش على سوق الأغذية المحلى، والتفتيش على المنشآت السياحية، وفحص شكاوى المواطنين الغذائية، فضلاً عن الاشراف على الرسائل المُفرج عنها تحت التحفظ، مؤكدا أنه تم إعدام 1.2 مليون كوب ورقى غير مطابق للمواصفات، لافتا إلى التعاون بين جامعة الفيوم وفرع الهيئة لتدريب طلاب كليتى الزراعة والسياحة والفنادق على متطلبات سلامة الغذاء ومراقبة الجودة فى المصانع والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى التنسيق لعقد ندوات تثقيفية عن سلامة الغذاء فى ظل جائحة كورونا، كما وجه محافظ الفيوم بضم هيئة سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة بفيروس كورونا.
ومن جانبه، استعرض مجدى طه جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أعمال الغرفة خلال الفترة الماضية، موضحًا انه تم تشكيل لجان بالغرفة لتكثيف حملات للتوعية بمخاطر العدوى بفيروس كورونا، وأساليب النظافة الصحيحة، وطرق ووسائل التطهير والتعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلاً عن عقد عدة ندوات توعوية وحوار مجتمعى مع التجار وأصحاب المحال من خلال الـ ٢٤ شعبة على مستوى الغرفة التى تمثل كل المحال التجارية بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الوزارية ومواعيد غلق محالهم.
وفى السياق نفسه، استعرض المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر، وأسفرت عن تحرير ١٨٤٩ محضرا تموينا فى مختلف المجالات منها 1150 محضراً فى مجال المخابز، و٤٨٩ محضراً فى مجال الاسواق، و ١٤١ محضرا فى مجال التجارة والتموين، و٣٨ محضرا فى مجال اللحوم، و١٦ محضراً فى مجال المواد البترولية، و15 محضراً فى مجال الصيادلة والمستلزمات الطبية، فضلا على المرور على الانشطة التموينية والتجارية بالاشتراك مع الصحة والطب البيطرى والتفتيش الصيدلى المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات بيع المستلزمات الطبية.
ومن جهته، استعرض الدكتور وائل جلال مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، عدد الشكاوى والبلاغات التى تلقها الجهاز في مجال حماية المستهلك بكل الطرق والعمل على حلها فى أسرع وقت، فضلا عن مراقبة الأسواق من خلال تنظيم حملات بصورة دائمة، بالإضافة لعمل حملات استباقية فى المناسبات الرسمية للتأكد من تفعيل القانون وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجهاز داخل نطاق المحافظة، مع القيام بالدور التوعوى للجهاز سواء من خلال تنفيذ ندوات وحملات توعية دورية للموردين ومقدمى الخدمات داخل المحافظة أو من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين والمستهلكين.
وأضاف أن الجهاز تلقى أكثر من 3400 شكوى تم فحصها و حلها بالكامل، مع القيام بأكثر من 700 حملة ومأمورية ضبط وتحرير أكثر من 2500 محضراً، سواء منفردين أو بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتنفيذية الأخرى "التموين ـ التفتيش الصيدلى ـ الطب البيطرى ـ العلاج الحر ـ الصحة".
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