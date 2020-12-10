الوطنية للانتخابات تواصل مراجعة وتدقيق نتائج جولة الإعادة

جدة - نرمين السيد - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مراجعة نتائج التصويت بجولة الإعادة والتدقيق فيها، والفصل فى التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين.





وبدأت الوطنية للانتخابات منذ أمس الأربعاء فى استقبال نتائج الحصر العددى التى أعدته اللجان العامة وكذا التظلمات المقدمة من المرشحين للفصل فيها وإعادة مراجعة الحصر العددى لدوائر التى جرت بها الإعادة تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة مجمعة فى يوم الإثنين المقبل الموافق 14 ديسمبر. وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل فى 13 محافظة، هى: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء".

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