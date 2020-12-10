الخارجية: مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان - أن ذلك يتم على ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام أمام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصرى، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعى لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.

وشددت الخارجية على أن مصر تبقى منفتحة على الحوار، راغبة فى توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وذكرت الوزارة أن جمهورية مصر العربية، تحتفل، اليوم 10 ديسمبر، باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم.

وأشارت الخارجية إلى أن مصر قد أسهمت، بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى، فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.

وأوضحت - فى البيان - أن مصر تؤكد على أن تطور التعاطى الدولى مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكافة طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على جميع الانتهاكات التى تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى هذا المجال، دون إملاء أو ادعاء كمال لم ولن يدركه أى طرف، فأمام الجميع الكثير الذى يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.

وأوضحت الخارجية أن الدبلوماسية المصرية استمرت خلال العام الحالى فى التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الإفريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات فى الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق فى العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا فى مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ودعم القرارات الدولية التى ترمى إلى تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستورى الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجارى الانتهاء من الاستحقاق الانتخابى الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأضافت أن العام الجارى شهد أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التى تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وذكرت الوزارة، أنه وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما فى ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطنى جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية فى هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقاً لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية فى أقرب وقت.

كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من جميع التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التى تتعامل مع هذا الملف مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجارى الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التى تحققت فى هذا المجال، حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التى تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدى لنزعات التطرف.

كما شرعت الحكومة فى تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية فى القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.