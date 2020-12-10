الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومنها تخصيص قطعة أرض الخاصة بمشروع تقسيم العمدة بشارع العشرينى بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بالمجان المقام عليها مسجد خيرى طولسون. وتضمنت القرارات تعديل غرض التخصيص الواردة بقرار رئيس الوزراء رقم 189 لسنة 2015 ليكون لإقامة ملعب ومركز للشباب بدلا من إقامة ملعب مفتوح بمركز الشباب . كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتعديل مساحة قطعة الأرض وغرض التخصص بقرار رقم 1568 لسنة 2015 ليكون لإقامة وحدة اجتماعية بدلامن مدرسة إيوائية للأحداث ودور الملاحظة.

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