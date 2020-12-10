منتخب مصر السادس أفريقياً و49 عالمياً فى تصنيف فيفا لشهر ديسمبر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم تصنيف المنتخبات عن شهر ديسمبر اليوم، الخميس، وجاء فيه منتخب مصر فى المركز الـ49 عالميًا والسادس أفريقيا، وهو نفس المركز الذى حصل عليه فى شهر نوفمبر الماضي بعد خوض مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا والفوز على توجو ذهاباً وإياباً.



وجاء تصنيف أفريقيا كالتالى..



السنغال الأول أفريقيا و20 عالميا

تونس الثانى أفريقيا و26 عالميا

الجزائر الثالث أفريقيا و31 عالميا

المغرب الرابع أفريقيا و35 عالميا

نيجيريا الخامس أفريقيا و35 عالميا

مصر السادس أفريقيا و49 عالميا

الكاميرون السابع أفريقيا و50 عالميا

غانا الثامن أفريقيا و52 عالميا

مالي التاسع أفريقيا و57 عالميا

بوركينا فاسو العاشر أفريقيا و58 عالميا

واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف العالمى، كما هو الحال فى شهر نوفمبر، ولم تشهد كل المراكز أى تغيير، حيث حل المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه كل من البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وإيطاليا.

وعلى صعيد عرب آسيا، جاء منتخب قطر فى المركز 58 بعد تقدمه مركزا وحيدا هذا الشهر ويليه السعودية فى المركز 67 والعراق فى المركز 69 والإمارات في المركز 74.