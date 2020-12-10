مصر للطيران أمان.. حملة قومية لاستضافة مشجعي كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان"، تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١، وذلك من منطلق دورها الوطني والمجتمعي في المشاركة في تنظيم ورعاية الأحداث الدولية التي تستضيفها مصر .

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصرللطيران تستهدف من خلال هذه الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رشدي زكريا، التزام الشركة بجميع موظفيها بالمحطات الخارجية وعلي متن الطائرات وفي صالات السفر والوصول بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الملابس والمهمات الوقائية واستخدام أدوات التعقيم والنظافة والحرص علي التباعد الاجتماعي وتقديم الوجبات وأدوات الطعام المغلفة وتعقيم الطائرة والحقائب وتغيير الوسائد وغطاء رأس المقاعد وكافة الادوات المستخدمة قبل كل رحلة.

كما تحرص مصرللطيران علي تشجيع العملاء علي الحجز وتسهيل وانهاء إجراءات السفر الكترونيا من خلال موقع مصرللطيران egyptair.com أو تطبيق التليفون المحمول وغيرها لتقليل الاحتكاك المباشر أثناء مراحل السفر والوصول.

وتتمني مصرللطيران لعملائها القادمين لمؤازرة منتخباتهم في هذه البطولة تجربة سفر مريحة وآمنة مع الاستمتاع بزيارة مصر ومعالمها السياحية .