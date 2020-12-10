نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار النيابة.. المركبات الملكية يتسلم عربة القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن متحف المركبات الملكية في بولاق استقبل اليوم عربة حنطور ترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني، والتي كانت موجودة في قلعة القصير بالبحر الأحمر كحرز علي ذمة القضية رقم 1949 لسنة 2008 بعد أن تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد من ميناء سافاجا البري.

وأوضح عثمان أنه عند صدور قرار النيابة العامة من إدارة شرطة ميناء سفاجا، بتسليم الحرز (العربة) إلى المجلس الأعلى للآثار خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام علي الفور أثريي ومرممي المجلس الأعلى للاثار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام العربة، وتسجيلها ضمن المقتنيات الأثرية ونقلها إلى متحف المركبات الملكية ببولاق حتى يتم ترميمها وعرضها.

وأكد عثمان أنه تم عمل تقرير مفصل عن حالة حفظ العربة بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين بأعمال التوثيق والترميم المبدئي لها، وان عملية التغليف والنقل تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية و التقنية المتبعة في تغليف ونقل الآثار، مشيرا إلى انه خلال الفترة القادمة سوق يعكف فريق من المرممين بمتحف المركبات لتوثيق وإعداد خطة لترميمها تمهيدا لعرضها في قاعة العرض المتغير.