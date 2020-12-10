نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشارابان والقصير".. تعرف على أحدث معروضات متحف المركبات الملكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية إن عربة القصير أحدث العربات انضمامًا لمعروضات المتحف بعد أن تسلمها المجلس الأعلى للآثار بقرار من النيابة العامة.

وأكمل الصباغ أن العربة من نوع الآلاي وترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني وبالتحديد لعام ١٨٩٢م ويبلغ طولها ٣,٥ متر وعرضها ١.٥ متر.

والعربة كانت موجودة في قلعة القصير بالبحر الأحمر كحرز علي ذمة القضية رقم 1949 لسنة 2008 بعد أن تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد من ميناء سافاجا البري.

وأكمل الصباغ أن العربة محمولة على أربع عجلات من الخشب والجلد وتتكون من مقصورة من النحاس الأصفر والخشب مكسوة بالجلد لها بابين جانبيين بداخلها مقعدين متواجهين وتقدم المقصورة مقعد للسائق وخلف المقصورة كرسي للحراس وعلى جوانب المقصورة الاربعة يوجد أربعة فوانيس نحاسية للإضاءة وجرس نحاسي.

وتابع الصباغ إن مرممي المتحف قاموا أيضا بترميم عربة الشارابان الفريدة من نوعها ذات اللون الأسود بمستريك أحمر، ووضعها في العرض المتحفي بقاعة الاحتفالات بالمتحف.

وأكد أن العربة ليس لها شبيه بالعربات المعروضة بالمتحف، فهي عربة مكشوفة ترجع إلى عهد الخديوي اسماعيل حيث كانت تستخدم في الرحلات، وأهم ما يميزها أن لها ثلاثة مقاعد متتالية بعرض العربة.