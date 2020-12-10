الفريق أسامة ربيع يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون

في بداية الزيارة، رحب الفريق ربيع بالحضور في هيئة قناة السويس، وأكد على أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز المكانة الرائدة للقناة وتقديم خدماتها دون تمييز لعلم دولة أو أخرى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز صناعة النقل البحري، وحلقة الوصل الأهم بين حركة التجارة العالمية المارة بين أوروبا وآسيا.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تتبني استراتيجية واعدة للتطوير قائمة على فتح آفاق أرحب للتعاون مع الشركاء وتلبية متطلبات التطور المتسارع في صناعة النقل البحري من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، لافتا في هذا الصدد إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منه على كافة الأصعدة حيث نجح المشروع من الناحية الفنية في رفع كفاءة القناة وزيادة معدلات الأمان الملاحي، كما ساهم في زيادة معدلات عبور السفن للقناة وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل وهو ما كان له بالغ الأثر نحو زيادة عائدات القناة.



وأضاف رئيس الهيئة أن القناة الجديدة نجحت في رفع تصنيف القناة عالميًا وتقليل تحديات المنافسة كما كان لها دور هام على الجانب الاجتماعي في خلق حياة جديدة في محيطها بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، وتشغيل سلسلة من الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث لربط سيناء بالوادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين للعبور من وإلى سيناء، علاوة على خدمة المشروعات التنموية المختلفة بالمنطقة.



وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تعاملت مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد" COVID_19 " بمرونة تامة بتقديم حزمة من التخفيضات والحوافز لتشجيع عبور السفن وجذب خطوط ملاحية جديدة في ظل انخفاض مؤشرات التجارة العالمية ومعدلات التبادل التجاري، كما تضامنت الهيئة مع دعوات المنظمة البحرية الدولية IMO للمساعدة في حل إشكالية تبديل الأطقم البحرية العالقة، وتقديم خدمات العبور للسفن الموبوئة من بينها عبور السفينة الإيطالية "COSTA DIADEMA" بعملية إرشاد عن بعد لأول مرة في تاريخ القناة.



وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس تسعى للحفاظ على تاريخها وتوثيقه من خلال إحياء مشروع تحويل المبنى الإداري الأول للقناة ليكون متحفًا عالميًا يسرد تاريخ القناة ويوضح مكانتها الدولية، موجهًا للوفد الدعوة لزيارة المتحف عقب افتتاحه خلال العام المقبل بمشيئة الله.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد الأولى بالنسبة له للمقر الإداري لهيئة قناة السويس، معبرًا عن فخره بما لمسه من تطور ورؤى طموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، مؤكدًا على أهمية قناة السويس لأوروبا والتي يرتبط ماضيها وحاضرها ومستقبلها اقتصاديًا بهذا الممر الملاحي المهم، معربًا عن تطلعه لتنظيم زيارة مرتقبة لقناة السويس تضم سفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك.



في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع قناة السويس الجديدة إلى السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، والذي أهداه في المقابل هدية تذكارية.



شملت الزيارة، تفقد مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة لمشاهدة تجربة محاكاة لعبور السفن للقناة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وتفقد مشروع أنفاق الإسماعيلية" تحيا مصر " لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

