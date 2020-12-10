مفاجأة في أسعار الذهب .. سعر الجرام يهبط وعيار 18 يسجل 684 جنيها

يقدم موقع تحيا مصر خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 10/12/2020



سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 798 جنيهًا، وعيار 18 نحو 684 جنيهًا، وعيار 24 نحو 912 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6384 جنيها.

وشهدت تعاملات أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، مالت إلي الارتفاع أغلب الوقت.

وارتفع سعر عيار 21 بقيمة بلغت 19 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 780 جنيهًا، مقابل نحو 799 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 16 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 669 جنيهًا، مقابل نحو 685 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

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بينما بلغت الزيادة بسعر عيار 24 نحو 22 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 دون المصنعية في بداية تعاملات الأسبوع نحو 891 جنيهًا، مقابل نحو 913 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 152 جنيهًا، خلال أسبوع، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات الأسبوع نحو 6240 جنيهًا، مقابل نحو 6392 جنيهًا في ختام تعاملات الأسبوع.

