تحذيرات من طقس الأسبوع المقبل .. الأرصاد: رياح وأتربة وأمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية، إننا الآن فى فترة الخريف التى تقع بين الاعتدال فى درجات الحرارة والعودة إلى الانخفاض مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع كان مستقر بشكل كبير.
وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن استقرار درجات الحرارة سيستمر اليوم وغدا وبداية يوم السبت، ولكن سيكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأسبوع المقبل.
وتابع أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقلبات جوية تصل إلى الرمال والأتربة وسقوط أمطار، حيث أن فصل الشتاء سيبدأ 21 ديسمبر.
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وأكد حالات عدم الإستقرار وسقوط الأمطار ستكون على المنطقة الشمالية كلها، سواء كانت السواحل الشمالية أو الوجه البحرى والقاهرة، ممتدة لمناطق من شمال الصعيد.
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