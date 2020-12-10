برلمانى: سأتقدم بأول مشروع قانون فى البرلمان المقبل يعفى المستشفيات الخيرية من سداد الفواتير.. تعرف على التفاصيل

صرح النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان ٢٠٢٠ سيشهد تكدس قانوني كبير، نظرا لاستكمال الدور الذى قام به برلمان ٢٠١٥ خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد ابو العلا، خلال البيان الصادر له، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياة والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشأت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.

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وأشار ابو العلا، إلى أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.