صورة عارية خلال "الحمل" .. لحظات خاصة تضع يسرا اللوزي على قائمة التريند

في لحظات خاصة.. قررت الفنانة يسرا اللوزي مُشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، بصورة لها وهي في أخر شهور "الحمل" في مولودها الثاني، وهي تعبر خلالها عن لحظات الأمومة التي غيرت كثيرا من شخصيتها.

وعلقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة: :"حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال".

يسرا اللوزي تتصدر التريند



أطلت يسرا اللوزي في الصورة بالأبيض والأسود ضمن جلسة تصويرية لإحدى المجلات، استعرضت فيها جانبا مختلفا من شخصيتها أثناء حملها وتأثير الأمومة عليها.

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لاقت صورة يسرا اللوزي إعجاب الآلاف من مُتابعيها، وقاموا بمشاركة الصورة على نطاق كبير، حيث أظهرت جانب رقيق وإنساني ليسرا ولكل فتاة تمر بتجربة الأمومة.

