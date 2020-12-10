قامت نائبة وزير السياحة والآثار المصري "غادة شلبي"، بزيارة إلى صربيا خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر ٢٠٢٠، حيث نظمت السفارة المصرية في بلجراد سلسلة اجتماعات مكثفة لها مع دوائر الحكومة والأعمال والإعلام والطيران الصربية.
هذا، وعرضت نائبة الوزير التدابير الوقائية الفعالة التي تتخذها مصر على ضوء جائحة "كورونا"، وأوضحت أن تلك الاجتماعات تعد فرصة لتبادل الرأي حول التعامل مع متغيرات سوق السياحة في الوقت الحالي من منظور نسب سياحة الأفراد والمجموعات، وناقشت كذلك التدابير التي تتخذها شركات السياحه للتعامل مع حجوزات اللحظة الأخيرة والتحديات التي تواجه أسعار وانتظام رحلات الطيران المدني المنتظمة والعارضة وضرورة دمج السياحة الشاطئية بالثقافية، وكذا أهمية التعاون بين مصر وصربيا كرئيس ونائب رئيس لجنة التنمية المُستدامة بمنظمة السياحة العالمية.
اقرأ أيضًا: أمل رمزى:ملف السياحة على رأس أولوياتي تحت قبة الشيوخ.. والوفد سيعود إلى رونقة مرة أخرى
وأشار سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي"، إلى أن برنامج الزيارة كان متنوعاً، حيث شمل اجتماعات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية "دوبرافكا فيليفوسكى"، ومساعدة وزيرة الثقافة والإعلام "أولجا كيجيتش"، ومديرة منظمة السياحة الوطنية "ماريا لابوفتش"، ومائدة مستديرة مع مشغلي الرحلات ووكلاء السفر، فضلاً عن لقاء موسع مع الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. واستطرد "الجويلي" أن تلك الاجتماعات تعضد القاعدة الصلبة لدائرة الاهتمام المتزايدة بمصر كالمقصد السياحي الجوي الأول للسياح الصرب التي رسختها مشاركة مصر لأول مرة كدولة شريك لمعرض بلجراد الدولي للسياحة في فبراير ٢٠٢٠.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتبادل الرأي حول متغيرات سوق السياحة.. غادة شلبى تعقد سلسلة اجتماعات مع دوائر الحكومة فى صربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.