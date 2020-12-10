"ارحلوا يا فشلة".. مرتضى منصور يوجه رسالة لإدارة الزمالك الجديدة

تصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل، كعادته، والتي لاقت سخرية رواد موقع التدوينات الشهير.

مرتضى منصور



كتب مرتضى منصور على منشور له عبر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، دعا خلاله لجنة إدارة النادي للرحيل، مشيرا إلى أنه الرئيس الشرعي للزمالك.

وقال منصور: "من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للزمالك ويخدعهم بالكذب، مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط".

وتابع مرتضى منصور: "للأسف فهو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 ملايين جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 ملاين جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات".

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مرتضى منصور لإدارة الزمالك: ارحلوا يا فشلة



وأضاف مرتضى منصور : "أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي.. إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد أحداد".

وختم مرتضى منصور تصريحاته: "ارحلوا أيها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم أكبر منكم بكثير".

