إصابات كورونا تنفجر عالميًا وتسجل أرقامًا جديدة لم تشهدها دول من أغسطس الماضي

شهدت عددًا من الدول العالمية انفجارًا في معدل إصابات كورونا العالمية، وذبك منذ شهر أغسطس الماضي ذروة الموجة الأولى للجائحة.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني اليوم تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد في بيان له اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس.

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