شهدت عددًا من الدول العالمية انفجارًا في معدل إصابات كورونا العالمية، وذبك منذ شهر أغسطس الماضي ذروة الموجة الأولى للجائحة.
وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني اليوم تم تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الاصابة بفيروس كورونا، بلغ 23679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المعهد في بيان له اليوم أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة بسبب الفيروس، مقابل وفيات بلغت 590 أمس الأربعاء.
وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في ألمانيا ارتفع حتى الآن إلى 20 ألفا و 372 حالة.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس.
إقرأ أيضًا.. بسبب كورونا .. أحمد أبوهشيمة يرفض إقامة عزاء لوالده
وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و 728452 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.
فيما سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة، ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 9.77 مليون،فيما سجلت 412 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا تنفجر عالميًا وتسجل أرقامًا جديدة لم تشهدها دول من أغسطس الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.