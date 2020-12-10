أسعار الذهب تواصل الانحدار عالميًا.. والفضة تلحقه بتراجع 6%

تداولت وكالات الأنباء العالمية، أسعار الذهب والفضة على المستوى الدولي، وأكد استمرار انخافش أسعار الذهب في السوق، وسط تخبط بشأن مفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن سعر الذهب هبط في السوق الفورية بمقدار 2% إلى 1835.40 دولار للأونصة، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5% أمس.
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بينما استقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار.
في سياق متصل، شهدت أسعار الفضة تراجعًا بمقدار 0.6% إلى 23.79 دولار للأوقية، والبلاتين 0.2% إلى 999.21 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.8% إلى 2283.73 دولار.
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