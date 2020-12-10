بعد رحيل مرتضي منصور.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 40 مليون جنيه

أكدت إدارة الكرة بنادى الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدم عقود الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة ، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد.

وكانت إدارة الكرة برئاسة أشرف قاسم المشرف علي قطاع الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة قد وعدا لاعبي الفريق بصرف متأخراتهم خلال الأسبوع الجارى، وهو ما سيتم تنفيذه بعد انتعاش خزينة النادي بمبلع الرعاية.

اقرأ أيضًا.. "ارحلوا يا فشلة".. مرتضى منصور يوجه رسالة لإدارة الزمالك الجديدة



ومن ناحية آخر، وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران أمس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال المران ، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه اليوم ، في التدريبات الجماعية.