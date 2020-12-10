في يومها العالمي.. ماجريت عازر: مصر تسير على الطربق الصحيح للقضاء على الفساد

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت نقلة نوعية وفريدة من نوعها في مكافحة الفساد، التي كانت تُعاني منها الدولة لسنوات طويلة، مؤكدة على أن مصر الآن تسير على الطريق الصحيح للقضاء على الفساد بكل أشكاله المختلفة، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لإدارة الأزمات والملفات.
وأوضحت عازر، خلال البيان الصادر لها، أن الفساد ليس ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية ، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة المصرية أنتصرت بالفعل على الفساد، ويأتي ذلك وفقًا للشهادات الدولية والتقارير مقارنتها عن العام الماضي، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية عازمة علي مكافحة الفساد بكل عزمها وقوتها، وأكبر دليل على ذلك الضربات الموجهة لمظاهر الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن لأبد على الجميل أن يتحلي بالصبر خاصة وأن نتائج مكافحة الفساد على أرض الواقع وإقتلاعها من جذورها بشكل نهائي تحتاج إلى الكثير من الصبر.
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