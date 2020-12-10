‎وزير الأوقاف: خيانة الثقة أمر خطير يهدد أمن وأمان المجتمعات

قال الدكتور محمد مختار جمعةوزير الأوقاف إن خيانة الثقة أمر خطير يهدد أمن المجتمعات وأمانها، ويفقدها حيويتها وإنسانيتها، ويجعل منها مسخا لا إنسانيًّا.

وأضاف جمعة في بيان له الخميس، أن ديننا الحنيف قد أمرنا بالتوثيق وكتابة الديون والمعاملات حفظًا للحقوق من الضياع، ولم يكن مصادفة أن تكون آية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم الذي هو تنزيل من عزيز حكيم، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى فما بالكم بكتاب "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ".

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وتابع :"إن بعض الناس لا يزالون يعتمدون على الثقة المتبادلة ، ويستحون من بعض زملائهم أو أقاربهم أو من لهم معهم سابق تجربة من أن يطالبوا بتوثيق بعض معاملاتهم، غير أن بعض الناس قد أعماهم الطمع، وغرتهم الدنيا، وغرهم بالله الغرور، فلم يعطوا الأمانة حقها ولم يقدروا للثقة قدرها، ونسوا يوم العرض على الله، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَن أتى الله بقلب سليم".