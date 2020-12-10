55 ثانية ترفع محمد صلاح على عرش التريند .. شاهد أسرع هدف في تاريخ ليفربول (فيديو)

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر، موقع "تويتر" بعد أسرع هدف سجله في تاريخ ليفربول، بعد 55 ثانية فقط من بدء مباراة ليفربول الإنجليزي ضد يتييلاند الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يسعى لمواصلة تسجيل الأهداف لتوسيع الفجوة بينه وبين الآخرين، مضيفًا أن الشئ الأهم هو تسجيل الأهداف من أجل مساندة الفريق في الفوز وتحقيق الالقاب.
هدف محمد صلاح
وسجل محمد صلاح هدف ذهبي، ضد ميتييلاند الدنماركي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف صلاح في الثانية 55 من عمر المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا للرقم 22 ليتجاوز رقم ستيفن جيرارد أسطورة الريدز السابقة ويصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي.
محمد صلاح
وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قال صلاح: "بالتأكيد هو شعور رائع بالنسبة لي أن أصبح هداف الفريق بدوري أبطال أوروبا، الأمر يشعرني بالفخر".
وأضاف: "أحتاج لمواصلة السعي والاستمرار في تسجيل الأهداف لتوسيع الفجوة بيني وبين الآخرين".
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