الأهلي يعلن عن قميصه الجديد وموسيماني يعترض

يلعب النادي الأهلي أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، أمام مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، ليسجل أول ظهور بالقميص الجديد لبداية الموسم.

وبعيدا عن التصميم الجديد فهذا القميص سيحمل النجمة التاسعة، التي تسجل حصوله على الكأس التاسعة لدوري الأبطال، والتي جصل عليها بعد فوزه على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بنتيجة 2-1.

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ولم يستطع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أن يخفي اعتراضه الشديد على خامة القميص وجودتها، موضحا أن هذه الخامة لا تليق بالنادي الأهلي، وهو الأمر الذي أكده اللاعبين الذين انتقدوا ذلك الأمر في الموسم الماضي أيضا. ولم يستطع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أن يخفي اعتراضه الشديد على خامة القميص وجودتها، موضحا أن هذه الخامة لا تليق بالنادي الأهلي، وهو الأمر الذي أكده اللاعبين الذين انتقدوا ذلك الأمر في الموسم الماضي أيضا. وقام لاعبي الأهلي بتصوير الإعلانات الخاصة بالقميص الجديد، على أن يكون أول ظهور رسمي له يوم الأحد المقبل. اقرأ أيضا: بعد رحيل مرتضي منصور.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 40 مليون جنيه



وعلى جانب آخر فإن شركة "إمبرو" شركة تصنيع الملابس الخاصة للأهلي قد أعلنت إلغاءها للقمصان البديلة بالألوان "الأسود والسماوي" على أن يكون القميص البديل مفاجأة لجمهور الأهلي، على حد قولهم.

