متحف الفن الإسلامى يطلق فيديوهات تعريفية لنشر الوعى الأثرى

جدة - نرمين السيد - يطلق متحف الفن الإسلامى بباب الخلق، سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية تحت عنوان "حدوته"، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة ونشر الوعى الأثرى بين فئات الجمهور وتعريفهم بالمتاحف الأثرية المصرية ومقتنياتها.





وأوضح ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى، أن البرنامج عبارة عن سلسة من الفيديوهات تُعرض كل شهر، تروى لنا تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكى تصل لكل المراحل العمرية والفئات المجتمعية. وأضاف أن أولى هذه الحلقات ستكون عن قصة باب السيدة زينب الذى يزين القاعة الرئيسية بالمتحف. يذكر أن باب السيدة زينب من أكبر الأبواب المصفحة بالفضة فى العالم، و نُقل الباب إلى متحف الفن الإسلامى من مسجد السيدة زينب، وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفنى فى تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامى.

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