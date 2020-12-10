وزير التموين: العام المقبل سيشهد تحول رقمى لخدمات الوزارة عبر تطبيق المحمول

جدة - نرمين السيد -

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له على هامش جولاته التفقدية لعدد من المنشآت التموينية بالإسكندرية، اليوم، أن العام المقبل سيشهد كذلك تحويل 650 مكتب تموين على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمة عامة متطورة.

ولفت مصيلحى، إلى أن الوزارة تتعامل مع 70٪ من الجمهور، ومن أكثر الوزارات التى اتجهت للعمل بالتكنولوجيا، لافتا إلى أنه تحويل المكاتب إلى خدمة عامة سيشمل فقط الطوابق الأرضية، أما الأدوار العالية ستصبح مكاتب تموين فقط.

وأوضح الوزير أن مكاتب الخدمة سيعمل بها بعض الشباب المتطوعين من الخدمة العامة بمكافأة رمزية وسيتم التواصل مع وزارة المالية وذلك من أجل تخصيص لهم مكافآت أكبر من الموارد الذاتية للوزارة خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتم وضع أى عبء إضافى على الدولة.

وأجرى الدكتور على مصيلحى، جولات تفقدية اليوم الخميس لكل من الشركة العامة لتجارة الجملة فى محافظة الإسكندرية بمنطقة أبو سليمان شرقاً، علاوة على مكتب تموين محرم بك.

ومن المقرر أن يزور عدد من المجمعات الاستهلاكية والشركات فى الإسكندرية وذلك لتفقد الوضع داخل المنشآت التموينية بالمحافظة.