محافظ القاهرة: مكافحة الفساد لا تأتى إلا من خلال الوازع الدينى والأخلاقى

جدة - نرمين السيد - حضر المؤتمر ممثلى هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزى مساعد وزير التخطيط، والقمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية.



وأكد محافظ القاهرة فى كلمته أن اليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى يحييه العالم فى التاسع من ديسمبر من كل عام يهدف الى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد باعتباره من أهم التحديات التى تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطه المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتى تؤدى الى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.

وأضاف المحافظ أنه فى غضون عام 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية فى وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من انجازات على مدار السنوات الستة الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التى تريد تحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطنين.



وأكد المحافظ أن خطة الدولة نحو التحول الرقمى المميكن والشمول المالى والدفع الإلكترونى جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، الى جانب مواطن يبنى وطنه فى ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التى يسببها الفساد على النسيج الاجتماعى.

واستعرض المحافظ فى كلمته الأسباب التى أدت إلى ظهور الفساد ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التى تعمل بها الإدارة المحلية، وغياب التدريب والتاهيل المستمر للقيادات الإدارية المحلية، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلى، مع التحول للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء، والافتقار الى المؤشرات لقياس الفعالية فى مواجهة الفساد.

وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى ديسمبر عام 2014 والتى اعتمدت عليها رؤية المحافظة فى مكافحة الفساد وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من اجهزة إدارية فعالة ، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصرى وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإدارى.



وفى هذا الإطار، تم بمحافظة القاهرة تطوير العديد من المراكز التكنولوجية وإطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لـ 15 حيا، ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى، وتم إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين لـ 41 خدمة على سبيل التجريب وربط الأكواد المؤسسية وإعداد دليل نموذجى موحد للإيرادات لتهسيل عملية التحصيل الإلكترونى ومراجعة تطبيق المحليات الموحد للتاكد من مطابقته لدليل الاجراءات الموحد للخدمات فى القاهرة والذى يتضمن "المعايير والنماذج والاشتراطات"، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة فورى لتحصيل المدفوعات والخدمات، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير 6 إدارات، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات إذ يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم الى 38 حيا، وهو ما يعنى أن محافظة القاهرة تمثل مكاناً رائداً للاستثمار والتنمية اذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة ، ورغم جهود المحافظة المستمرة فى تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة، فإن هناك عدد من التحديات التى تواجه القاهرة والتى لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها إلا بدعم الشفافية والنزاهة لدى اجهزة الدولة، ويأتى فى مقدمتها المرور ووسائل النقل ، والمبانى المخالفة والتعديات على املاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والعشوائيات، وفرص الاستثمار، والحفاظ على المبانى التراثية.

وأكد محافظ القاهرة أن مكافحة الفساد لا تأتى إلا من خلال الوازع الدينى والأخلاقى والضمير الوطنى على المستوى الفردى والجماعى من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والكنيسة، ومن أسرة مصرية تربى أجيال تتحلى بالقيم الفاضلة وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومى للمرأة.



وأوضح المحافظ أن الدور الوطنى الذى تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية فى حوكمة الاقتصاد المصرى كل ذلك وأهدافة لا يؤتى ثماره إلا من خلال إعلام وطنى يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كل أصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الإدارى ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز رقابى هام أوكل له تلك المسئولية هو هيئة الرقابة الإدارية.