إنفوجراف.. شروط الحصول على رخصة مخبز بلدى

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز اشتراطات الحصول على رخصة تشغيل مخبز بلدى.

ويعد الخبر عنصرا رئيسيا على موائد المصريين لذا تحرص وزارة التموين على أن تكون منظومة إنتاج الخبز مطابقة لمواصفات الأمن الصحى للحفاظ على حياة المواطنين.

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