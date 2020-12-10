القوى العاملة: تعيين 29 شابا بالقطاع الخاص فى شمال سيناء خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 29 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 174 شابا مسجلين من راغبى العمل.





جاء ذلك من خلال تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتقرير من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازاتها خلال شهر نوفمبر الماضى، إذ أشار التقرير إلى أن المديرية استخرجت 25 شهادة قياس مستوى مهارة، و24 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة، فضلا عن صرف 13 ألف جنيه منحة مولود لـ 6 عمال غير منتظمين، ومنحة زواج بمبلغ 2000 جنيه كرعاية اجتماعية وفقا للائحة المالية لهذه الفئة، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألف و500 جنيه.

وفى مجال التفتيش العمالى، أجرت المديرية تفتيشا على 140 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وبحث 4 شكاوى فردية ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 9 منشآت يعمل بها 690 عاملا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.