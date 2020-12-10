تعليم الإسكندرية: لجنة لغلق مراكز الدروس الخصوصية ضمن إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى بيان له اليوم، أن تلك اللجنة ستمارس عملها فى ضوء القرار رقم "708 لسنة 2020"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
ولفت سعد، إلى أن القرار ينص على تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمتابعة، وعضوية كل من مدير عام الإدارة التعليمية، ونائب رئيس الحى المختص، وعضو من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، وعضو من مديرية القوى العاملة ومندوب من قسم الشرطة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللجنة ستختص بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق الحى التابع لها واتخاذ اللازم نحو غلقها بالطريق الإدارى واتخاذ اللازم حيال المخالفين من أصحاب المراكز والمقار.
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