مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 3 دورات تدريبية خلال الاسبوع المقبل

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة 3 دورات تدريبية خلال الاسبوع المقبل هى تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرير مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال إدارة الازمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالى ولغة إنجليزية إضافة الى استمرار دورة اساسيات التحول الرقمى يستفيد من هذه الدورات 105 متدرباً.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى إهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية ، مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والادارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد .

وشدد اللواء محمود شعراوى على تنفيذ خطه التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية والتى تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام

مشيراً الى أن خطة التعايشة تتضمن تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب كما أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يومياً وإستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بتخريج 90 متدرباً حصلوا على دورات فى تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب مشروعك وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤامرات واللغة الانجليزية