علوي الباشا يترأس لجنة حقوق الإنسان الفرعية بالبرلمان العربي

فاز النائب علوي الباشا عضو البرلمان العربي برئاسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية في البرلمان العربي المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والتي أعيد تشكيلها في أول اجتماع لها عقب الجلسة الإجرائية، كما فازت النائبة شذى سعيد النقبي بمنصب نائب رئيس اللجنة.

وتسعى اللجنة بتشكيلها الجديد وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف من خلالها إلى المساهمة في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال متابعة الأوضاع والتطورات والمستجدات على كافة المستويات، كما تحرص على مراجعة وتقييم التشريعات العربية من أجل العمل على تطويرها.

وأعرب النائب علوي الباشا، عن سعادته بالثقة التي حاز عليها من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مؤكدًا حرصه خلال المرحلة المقبلة على تطوير جهود اللجنة بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكدًا أن البرلمان العربي تحت قيادة الرئيس عادل بن عبدالرحمن العسومي، يشهد طفره نوعية في التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات، حيث يسعى البرلمان ليكون أكثر قربًا من الشارع العربي ونبضه الذي يولد الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين جودة الحياة العامة وبناء المنظومة التي تُعزز الاستقرار والتنمية والتطوير، وهي موضوعات سيعمل البرلمان العربي على ترجمتها إلى تشريعات واستراتيجيات، بهدف المساهمة في تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

فيما أكدت النائبة شذى سعيد النقبي، تطلع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي بتشكيلها الجديد لتحقيق وتضافر الجهود مع الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية وجامعة الدول العربية وذلك من أجل المساهمة بفاعلية في تطوير حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي ودعم مسيرة التقدم والتنمية التي تحدث في ظل قيادة عربية حكيمة تؤمن بحقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في مختلف مجالات الحياة.