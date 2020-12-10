تشييع جثمان نبيل فاروق من مسجد بالرحاب.. فيديو وصور

شُيع، منذ قليل، جنازة الدكتور الراحل نبيل فاروق الذى اشتهر بسلسة كتابات "الرجل المستحيل"، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب بحضور أهله وأقاربه الذين خيّم عليهم الحزن الشديد.

‎فيما وصل صباح اليوم، الخميس، جثمان الكاتب الراحل نبيل فاروق الذى وافته المنية أمس، الأربعاء، لمسجد طلعت مصطفى فى الرحاب وسط حشد من محبيه وأهله وسياسيين وكتاب للصلاة عليه.

واشتهر نبيل فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

وكانت أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.