صلاة الجنازة على الكاتب الراحل نبيل فاروق بمسجد الرحاب.. فيديو وصور

أديت ظهر اليوم صلاة الجنازة على الكاتب الراحل نبيل فاروق الذى اشتهر بسلسلة روايات رجل المستحيل بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب فى مشهد مهيب من محبيه الذين اجتمعوا لتشييع جثمانه.

وبعد الانتهاء من الصلاة شعيت الجنازة بحضور أهله وأقاربه الذى خيّم عليهم الحزن الشديد.

وكان قد وص جثمان الكاتب الراحل نبيل فاروق الذى وافته المنية أمس، الأربعاء، لمسجد طلعت مصطفى فى الرحاب وسط حشد من محبيه وأهله وسياسيين وكتاب للصلاة عليه.

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واشتهر نبيل فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

وكانت أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.