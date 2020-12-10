نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يتقدم بمشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من فواتير المياه والكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان 2021 سيشهد تكدس قانوني كبير، نظرًا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان 2015 خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد "أبو العلا" في بيان له، اليوم الخميس، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشأت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.

وأشار أبو العلا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدًا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرًا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.