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برلماني يتقدم بمشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من فواتير المياه والكهرباء

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان 2021 سيشهد تكدس قانوني كبير، نظرًا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان 2015 خلال الخمس سنوات الماضية. 

وأكد "أبو العلا" في بيان له، اليوم الخميس، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشأت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.

وأشار أبو العلا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدًا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرًا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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