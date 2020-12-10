المانجة "الاسمعلاوي" تصل الاتحاد الأوروبي.. كريستيان برجر يشتري وسط ترحيب من المواطنين

زار سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر الإسماعيلية، وحظي بترحيب حار من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وكما نشرت صفحة سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، زار برجر أنفاق قناة السويس الجديدة، وفي طريق العودة إلى القاهرة حرص على شراء المانجو المشهورة بها الإسماعيلية.

وظهر مصطلح جديد في عالم الدبلوماسية بالقاهرة، يوضح كيف أن عشق المنتجات الزراعية المصرية قد يربط بين الشعوب، وهذا المصطلح هو "دبلوماسية المانجو"، محصول المانجو الذي تشتهر مصر بجودته جعل سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس نجم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن قام بزيارة مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة.

وروج سفير نيوزيلندا لدى القاهرة "جريج لويس"، للمانجو الإسماعيلية عبر حسابه على "تويتر"، وقال السفير النيوزيلندي في تدوينته: "هل تعلمون أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو وتزرعها، حيث تكون جاهزة للتصدير منذ ١٥٠ عامًا"، ووضع السفير صورة له وفي الخلفية الأصناف المختلفة للمانجو المصري.

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وعند زيارة مدينة الإسماعيلية يمكن أن تشاهد الأنواع المختلفة للمانجو المصرية، والتي فتن بها الكثير من سفراء وقناصل الدول الأجنبية بالقاهرة ويشترون منها كميات كبيرة وهو ما خلق حالة من الإعجاب بهذا المنتج على صفحات التواصل الاجتماعي وشجع الكثيرين من السفراء على زيارة الإسماعيلية.

