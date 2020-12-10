علي معلول: عقدي مستمر مع الأهلي حتى 2021

صرح لاعب النادي الأهلي وباك شمال الفريق، علي معلول علي أنه سعيد بالتواجد مع الأهلي وعقده ممتد حتي عام 2022.

تحدث لاعب الأهلي علي معلول عبر برنامج "اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير قائلاً: الفوز بافريقيا هذا العام بدا منذ النسخه الماضية بعد المساندة التي وجدناها من جمهور الأهلي رغم الخروج.

وتابع قائلاً: سعيد بالتواجد داخل النادي الأهلي وعقدي ممتد حتي عام 2022 ،وعن رحيله عن النادي الأهلي تحدث الفلوس هتيجي هتيجي المهم احترام الناس ليك المهم اكتساب حب جمهور الأهلي.

واستكمل كلامه قائلاً: كنت بعمل 4 جلسات يوميه قبل نصف النهائي الإفريقي للوصول للجاهزية المطلوبة.



والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد انتصر بثلاثيه هذا الموسم الأولي بطوله الدوري الممتاز المعتاد عليها جماهير الأهلي والبطولة الأبرز والأهم الفوز بالأميرة السمراء والبطوله الأخيرة كأس مصر امام فريق طلاثع الجيش والتي انتهت بركلات الترجيح بعد التعادل الايجابي 1/1.